Camorra, sequestrati beni dei Potenza legati a ... -2

Napoli, 6 mar. - Sia il Potenza che il di Napoli sono ritenuti responsabili di interposizione fittizia di beni, avendo il primo attribuito fittiziamente al secondo la titolarità della società cui è riconducibile l'attività di ristorazione - sala per ricevimenti denominata Villa delle Ninfe con sede in Pozzuoli, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. In particolare, nell'ambito delle indagini è emerso che la gestione del ristorante, ad onta della formale conclusione di un contratto di fitto d'azienda con una società apparentemente "terza", era sempre stata di Bruno Potenza, anche durante la detenzione di quest'ultimo che, colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale per un residuo di 5 anni e 3 mesi di reclusione in esecuzione di sentenza di condanna, si era presentato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere ove, allo stato, risulta ristretto. Non è la prima volta che i beni riferibili ai fratelli Potenza, famiglia della zona di Santa Lucia storicamente dedita al contrabbando di sigarette fino agli anni '90, poi stabilmente dedita all'usura nel cui ambito investiva gli stessi proventi così accumulati negli anni, sono stati oggetto di sequestro. Nel luglio 2017 era stata eseguita una misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni mobili, immobili, tra i quali anche il ristorante Villa delle Ninfe, e disponibilità finanziarie emessa, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti dei fratelli Potenza per un valore di circa 20.000.000 euro.