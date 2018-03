Pd, Chiamparino: candidarmi a segretario? Perché no?

Roma, 6 mar. - "Candidarmi a segretario? Perché no? Io una mano la posso dare". Così Sergio Chiamparino (Pd), presidente della regione Piemonte, a Radio anch`io su Rai Radio1.

"Io spero che Renzi voglia gestire questa situazione in maniera collegiale - ha detto - magari anche congelando le sue dimissioni. Dobbiamo decidere insieme che posizione prendere. Non ci dobbiamo sottrarre dalle responsabilità ma non dobbiamo neanche andare a togliere le castagne dal fuoco agli altri".

Per Chiamparino "sono i vincitori che devono fare una proposta. Poi valuteremo". Infine sulle decisioni sul futuro del partito: "Io credo sia giusto far pronunciare la base".