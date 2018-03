Saipem, Cao: faremo di tutto per cogliere eventuali opportunità

Roma, 6 mar. - Saipem continua "il processo di ristrutturazione, rilancio e diversificazione. Stiamo ridisegnando i confini della nostra attività aziendale. Le nostre competenze possono essere estese anche alle energie verdi e rinnovabili". Lo ha spiegato l'ad di Saipem, Stefano Cao, in un briefing telefonico con la stampa sui risultati del 2017 ripsondendo a chi gli chiedeva se l'azienda sia orientata verso progetti di jv o merger and acquisition. "Se delle opportunità si presenteranno - ha aggiunto - faremo di tutto per coglierle".