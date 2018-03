Zaia: escludo avvicinamenti ora tra Lega e M5S

Roma, 6 mar. - "L`elezione dei due presidenti delle Camere ci dirà se sta cambiando qualcosa. Io spero che il presidente della Repubblica dia l`incarico a Salvini. L`unico che esiste è Matteo Salvini. E non lo dico per fanatismo. È un dato politico. Lui ci ha dimostrato che si esce dalle casacche politiche e si va verso il popolo e verso una politica delle leadership. Vedremo cosa succederà. Escluderei che ci siano degli avvicinamenti in questo momento tra Lega e M5S". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, ai microfoni di Radio anch`io su Rai radio 1.