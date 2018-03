Siria, Cremlino: attacco chimico? Usa accusano Damasco senza prove

Mosca, 6 mar. - La Russia pretende un'inchiesta imparziale sul presunto attacco chimico in Siria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. A febbraio, il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha accusato il governo siriano di un presunto attacco chimico nella Goutha Orientale. "L'unica cosa che dovrebbe essere presa in considerazione per fare accuse di questo tipo sono le conclusioni di una commissione internazionale, i risultati di un'indagine imparziale", ha detto Peskov. E ha poi aggiunto che "le imputazioni, non supportate da prove, sono solo insinuazioni".