Maroni: «Salvini porta la Lega a Destra, vediamo se funziona»

MILANO - «Non sono contrario alla linea della Lega, temevo e temo che questo possa significare abbandonare le storiche battaglie per l'autonomia del Nord ma è una fase nuova, quindi spazio a chi viene, ai nuovi, a questa nuova visione. Sono convinto che sia iniziata la terza Repubblica che apre scenari interessanti per chi ha vinto, ossia la Lega e il M5S». Roberto Maroni, governatore uscente della regione Lombardia, commenta ai microfoni di '6 su Radio 1' il risultato elettorale ottenuto dal Carroccio spiegando che «è stata una scelta di Salvini di portare la Lega più a destra rispetto alla sua connotazione tradizionale. Vedremo se funzionerà perché un grande consenso elettorale può essere facilmente dissipato come è successo a Renzi. Non è come una volta che il voto rimane; bisogna saperlo mantenere realizzando gli impegni presi in campagna».

NON MI METTO IN PENSIONE - Per Maroni «andare al governo è 'mission impossible', però chi ha vinto ha il diritto e il dovere di governare e di dimostrare che è capace di governare».

Infine, sulla decisione di non candidarsi alle regionali appena concluse, Maroni chiarisce: «Non mi metto in pensione, ho fatto una scelta che i politici non fanno mai, quella di continuare a fare politica senza incarichi istituzionali».