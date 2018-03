Confcommercio, il Misery index sale a gennaio di 0,1 punti a 18,3

Roma, 6 mar. - Il Misery index di Confcommercio di gennaio si è attestato su un valore stimato di 18,3 punti, in aumento di un decimo di punto rispetto a dicembre. Lo rileva Confcommercio, spiegando che l'andamento del Mic dell'ultimo mese è sintesi di un lieve calo dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto e di un aumento della disoccupazione estesa.

"Il dato di gennaio - si legge in una nota - conferma la sostanziale tendenza alla stabilizzazione dell'indicatore, che da giugno del 2017 mostra movimenti molto contenuti. Nonostante permangano dinamiche produttive positive negli ultimi mesi si è registrata una certa difficoltà al miglioramento dei livelli occupazionali, situazione che ha impedito di incidere in misura significativa sulla disoccupazione e di riportare su valori più contenuti l'area del disagio sociale".

A gennaio, prosegue Confcommercio, il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato all'11,1% in leggera risalita (due decimi) rispetto a quanto registrato il mese precedente. Il dato riflette un lieve miglioramento sul versante degli occupati, aumentati di 25mila unità rispetto a dicembre e di 156mila unità nei confronti dello stesso mese del 2017, ed un peggioramento su dicembre dei disoccupati, il numero di persone in cerca di lavoro è aumentato di 64mila unità. Nel confronto su base annua permane una tendenza al miglioramento della disoccupazione con una riduzione dei disoccupati di 147mila unità.

A completare il quadro, Confcommercio sottolinea come la Cig continui a mostrare un andamento favorevole: a gennaio le ore autorizzate si sono ridotte del 43,3% su base annua. Questa dinamica ha comportato una riduzione sia in termini congiunturali, che tendenziali delle ore di Cig effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a Ula. Più articolata continua a risultare la situazione sul fronte degli scoraggiati per i quali si è rilevato una contenuta diminuzione su base mensile e una stabilità nel confronto con gennaio 2017. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad un aumento del tasso di disoccupazione esteso di due decimi di punto in termini congiunturali e ad una diminuzione di sei decimi nel confronto annuo. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dell'1,3% su base annua, in calo di due decimi di punto rispetto a quanto rilevato a dicembre.