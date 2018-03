Saipem, Cao: effetto M5S su Tap? Siamo tranquilli, solo esecutori

Roma, 6 mar. - "Operiamo in 65 paesi e i volumi in Italia purtroppo sono molto limitati. Anche negli altri 64 paesi in cui operiamo abbiamo difficoltà da affrontare. In Tap noi abbiamo, come ho spesso detto, un ruolo di esecutori quindi se devo parlare di preoccupazioni parlerei di preoccupazioni legate a tutti i paesi in cui oepriamo ma come sempre affrontiamo le preoccupazioni con determinazione ma anche con serenità". Lo ha sottolineato l'ad di Saipem, Stefano Cao in merito a eventuali ripercussioni sul progetto del gasdotto Tap in Puglia dopo la schiacciante vittoria del Movimento 5 Stelle, progetto osteggiato dalle comunità locali.

Quanto ai lavori Cao ha spiegato che "il cantiere di atterraggio della pipeline va avanti se pur con grandi difficoltà dal punto di vista temporale e questo porterà ritardi. Ma il nostro è solo un ruolo operativo".