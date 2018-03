Giappone, sterilizzazioni forzate: parlamento indagherà

Roma, 6 mar. - I parlamentari giapponesi si sono impegnati oggi a studiare misure di compensazione per migliaia di persone, alcune delle quali molto giovani, che sono state forzatamente sterilizzate in base a una legge dal sapore eugenetico ora abrogata.

Circa 16.500 persone sono state sterilizzate in base a una norma rimasta in vigore fino al 1996, secondo dati del ministero della Salute nipponico. La sterilizzazione forzate "poteva essere accettabile nel contesto dei giorni subito dopo la guerra", ma chiaramente non sarebbe concepibile oggi, ha commentato Takeo Kawamura, del Partito liberaldemocratico. Kawamura ha promesso di realizzare un'indagine sulla questione.

La questione è emersa nelle cronache quest'anno dopo che una donna giapponese, ora sessantenne, ha denunciato il governo per un'operazione di sterilizzazione realizzata nel 1972, quando le fu diagnosticata una disabilità mentale.

In base alla legge le persone con patologie mentali venivano sterilizzate senza consenso, dopo che le autorità locali avevano valutato il caso. L'avvocato della donna, Koji Niisato, ha detto oggi che il governo e il parlamento non hanno fatto nulla per risarcire la donna dopo che la legge è stata abrogata nel 1996.

Almeno altre tre persone, una donna e due uomini, stanno progettando di presentare denunce simili, secondo i loro avvocati. Ed è anche in preparazione una class-action.

Germania, Svezia avevano leggi simili e i governi hanno presentato scuse e pagato risarcimenti. In Giappone, inoltre, anche i malati di lebbra era costretti ad aborti da politiche che vietavano loro di avere figli. Nel 2005 un tribunale ha costretto il governo, per la prima volta, a pagare loro risarcimenti.