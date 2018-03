Roma, 6 mar. - A Piazza Affari, in luce il titolo Tim che già dalle prime battute guadagna il 4,67% in attesa del Cda di stasera che potrebbe varare il nuovo pinao industriale. Bene anche i bancari con i rialzi di Bpm (+2,3%) e Bper (+2,19%). Sul fronte opposto, in calo invece Saipem che cede il 2,56% sulla decisione del Cda di non distribuire un dividendo per il 2017. Negativa anche Luxottica (-0,69%) che oggi ha annunciato l'acquisizone della maggioranza della giapponese Fukui Megane.