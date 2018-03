Salone Ginevra, elettrificazione il tema Nissan a Ginevra

Roma, 6 mar. - L`accelerazione dell`elettrificazione è il tema chiave presso lo stand Nissan al Motor Show di Ginevra di quest`anno. La protagonista assoluta dell`evento è l`auto sportiva completamente elettrica per il Campionato di Formula E ABB FIA, con l`anteprima mondiale del concept della livrea. L`auto farà il suo debutto nel circuito urbano all`inizio della stagione 2018/19 alla fine di quest`anno.

Presente all`evento - si legge in una nota - anche la nuova Nissan LEAF, 100% elettrica e a emissioni zero. In Europa, sono state ordinate oltre 19.000 unità, una ogni 12 minuti, facendo di Nissan LEAF il veicolo elettrico venduto più velocemente in Europa. La nuova Nissan LEAF è l`icona della visione Nissan Intelligent Mobility, per creare una società più emozionante, sicura e connessa.

La tecnologia che ha debuttato in Europa su Nissan LEAF è già stata integrata nella gamma di auto e veicoli commerciali leggeri Nissan. L`innovativa tecnologia di assistenza alla guida avanzata ProPILOT sarà disponibile sul crossover più venduto d`Europa, Nissan Qashqai, a partire da questo mese. La batteria da 40 kWh di Nissan LEAF è ora disponibile anche sul van e-NV200, per un aumento dell`autonomia del 60%, senza compromessi in termini di capacità di carico.

L`azienda ha confermato che nell`ambito del suo nuovo piano a medio termine Nissan "M.O.V.E. to 2022" offrirà sistemi di propulsione elettrica abbinati all`ultima generazione dei suoi crossover più venduti. Si tratta di un`iniziativa che estenderà ulteriormente la scelta dei consumatori.

Per il futuro è previsto anche IMx KURO, un concept che prova la leadership di Nissan nel mercato sia dei veicoli elettrici che dei crossover. Il modello è stato aggiornato dal suo debutto al Motor Show di Tokyo e dispone ora anche della tecnologia all`avanguardia Brain-to-Vehicle (B2V) di Nissan.

Nissan Intelligent Mobility sta andando al di là del veicolo con un ecosistema elettrico integrato. È stata annunciata una nuova partnership strategica fra Nissan e la società energetica E.ON. La collaborazione permetterà di esplorare opportunità su attività pilota e offerte commerciali collegate a servizi vehicle-to-grid, alla generazione di energia rinnovabile e alle soluzioni di stoccaggio, nonché all`integrazione nella rete per i clienti di veicoli elettrici Nissan.