Saipem, Cao:su Delibera Consob non d'accordo, vediamo come evolve

Roma, 6 mar. - "Non condividiamo quanto prospettato dalla Consob e il cda ha deliberato di impugnare la dcisione. E' tutto appena successo vedremo come evolveranno le cose". Lo ha detto l'ad di Saipem stefano Cao in un briefing telefonico con la stampa sui dati del 2017 in merito al rilievo di Consob a Saipem di aver effettuato "errori rilevanti" da circa 1,3 miliardi nelle svalutazioni dei bilanci 2015 e di non averli corretti nei conti 2016.

"All'interno di tre settimane - ha aggiunto - elaboreremo al meglio le risposte" alla Consob su cui "siamo stati molto trasperenti e chiari".