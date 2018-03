Roma, 6 mar. - A due giorni dal voto per le elezioni in Italia, le borse europee mostrano di aver voltato pagina aprirendo tutte in rialzo. Francoforte guadagna l'1,18%, mentre Parigi si mostra in rialzo dello 0,60%. Bene anche Londra, in progresso dello 0,91% e Madrid, che guadagna lo 0,80%.