Fitto (NcI): moderati sconfitti ma di noi c'è bisogno

Roma, 6 mar. - "Il nostro risultato è stato al di sotto delle aspettative, ma quando cadrà la polvere su queste elezioni emergerà in maniera chiara che serve il rafforzamento di un'area moderata". Lo ha detto in una intervista a Il Messaggero Raffaele Fitto, leader di Noi con l'Italia.

"Non mi aspettavo il sorpasso della Lega su Forza Italia" ma, ha spiegato, "c'è comunque bisogno di coprire uno spazio politico. All'interno della coalizione hanno prevalso le posizioni di destra, ma non verranno meno le nostre idee. Bisogna prendere atto dell'esito delle urne e ripartire. Non cambiamo linea".