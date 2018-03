Pd, Cuperlo: da Renzi mi aspettavo assunzione responsabilità

Roma, 6 mar. - "Dal segretario di un partito che esce pesantemente sconfitto dal voto, mi sarei atteso un'assunzione di responsabilità, come classe dirigente, che non passasse solo dall'affermazione: 'Prendo atto e me ne vado' ma da un'analisi dei limiti dell'azione condotta in questi anni". Lo ha detto parlando con il Corriere della Sera Gianni Cuperlo, della minoranza Pd.

Cuperlo, quando ieri di fatto Renzi ha criticato il capo dello Stato Sergio Mattarella per non aver fatto svolgere le elezioi nel 2017, ha giudicato questi "passaggi francamente inaccettabili. Come anche la scelta di rinviare le dimissioni a dopo la formazione del nuovo governo".

A questo punto, ha spiegato, "abbiamo due sentieri davanti: ricostruire il rapporto col Paese cercando di capire cosa si sia spezzato nel nostro legame con l'elettorato. E affrontare il nodo di una riforma elettorale che non consente la formazione di una maggioranza".