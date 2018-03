Alimentare, cibo sicuro: sequestrate 5,2 tonnellate di caffè

Roma, 6 mar. - Da verifiche finalizzate alla sicurezza nel comparto agroalimentare, i militari del Reparto Speciale dell'Arma, dislocati su tutto il territorio nazionale, conseguivano i seguenti risultati: in provincia di Cuneo, nel settore dei marchi di tutela, all'interno di salumifici e aziende agricole, rilevavano irregolarità amministrative, per 16.000 euro, per assenza di autorizzazioni da parte dei consorzi di tutela; in provincia di Reggio Emilia e Bologna, sequestravano 571 kg di conserve ortofrutticole per mancanza di elementi riconducibili alla provenienza del prodotto; in provincia di Caserta, a seguito di mancata rintracciabilità venivano sequestrate 1.800 uova; in provincia Salerno, 5,2 tonnellate di caffè e 20 quintali fra prodotti ortofrutticoli, conserve di pomodoro e dolciumi venivano sequestrate per mancanza di documentazione comprovante la provenienza degli stessi prodotti. Inoltre, venivano sequestrati anche 20 kg di formaggio falsamente evocanti Dop (Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano).

Venivano contestate sanzioni per circa 35.000 euro.

Nei primi due mesi del 2018, l'attività preventiva del Reparto Speciale dei Carabinieri, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, ha portato al sequestro di oltre 43 tonnellate di prodotti agroalimentari (conserve, confetture, polpa di pomodoro, caffè, dolciumi e altro), 1.774 litri di bevande alcoliche e circa 161 quintali di alimenti evocanti Dop e Igp (sughi, salumi, formaggi e paste ripiene) e sanzioni per oltre 87.000 euro.