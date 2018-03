D'Alema: ho preso meno voti delle persone che ho incontrato

Roma, 6 mar. - "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato, e questo significa che non siamo stati percepiti come qualcosa di diverso rispetto al centrosinistra e a quello che anche noi abbiamo criticato e contrastato nell'ultimo anno". Lo ha detto Massimo D'Alema, Leu, commentando con il Corriere della Sera la sua sconfitta elettorale.

"Mi sono limitato a raccogliere un invito pressante, per me era inevitabile accettare", ha rilevato sottolineando come sia "finita una stagione" e "ora è il tempo di dedicarsi allo studio e alla formazione. È stata l'ultima battaglia in prima linea".