Russia, in giorno silenzio preelettorale in onda tv film "Crimea"

Mosca, 6 mar. - Il film di Alexei Pimanov "Crimea" è nel palinsesto del primo canale Tv russo per il 17 marzo, giorno che precede le elezioni presidenziali del 18, nelle quali Vladimir Putin appare l'unico candidato credibile. Il giorno di silenzio preelettorale, che prevede il divieto di qualsiasi propaganda o spot elettorale, la tv pubblica russa mostrerà quindi la storia di un giornalista ucraino, residente di Sebastopoli, sullo sfondo di degli eventi della primavera 2014, quando il presidente russo Putin firmò il decreto per la annessione della Crimea alla Federazione Russa.

Il regista Pimanov, ex senatore del Consiglio della Federazione, è un esponente del Fronte popolare russo, istituito nel maggio 2011 per iniziativa di Putin. Il film è stato prodotto con il sostegno del Ministero della Difesa russo, il Ministero della Cultura e il Fondo per il Cinema: l'idea di "un film realistico" appartiene al ministro della Difesa Sergei Shoigu. L'iniziativa è stata approvata dall'amministrazione presidenziale e personalmente da Putin.