Saipem, in 2017 riduce perdita a 328 mln, nessun dividendo -2

Roma, 6 mar. - I ricavi sono stati pari a 8.999 milioni di euro in calo rispetto ai 9.976 milioni di euro nel 2016), di cui 2.126 milioni nel quarto trimestre. L'ebitda adjusted si è portato a 964 milioni di euro (1.266 milioni di euro nel 2016) di cui 169 milioni nel quarto trimestre mentre l'ebitda è stato di 862 milioni di euro (909 milioni di euro nel 2016) di cui 125 milioni nel quarto trimestre. Il risultato operativo reported è tornato in positivo a 126 milioni di euro (negativo per 1.499 milioni di euro nel 2016) ma è stato negativo per 131 milioni nel quarto trimestre.

Risultato netto reported ha visto una perdita di 328 milioni di euro, al netto di svalutazioni e oneri tributari e da riorganizzazione per 374 milioni di euro (perdita di 2.087 milioni di euro nel 2016, al netto di svalutazioni e oneri per riorganizzazione per 2.313 milioni di euro). Ha registrato perdita di 271 milioni nel quarto trimestre.

L'acquisizione nuovi ordini è stata di 7.399 milioni di euro (8.349 milioni di euro nel 2016) di cui 2.682 milioni nel quarto trimestre mentre il portafoglio ordini residuo è di 12.363 milioni di euro (14.219 milioni di euro al 31 dicembre 2016).