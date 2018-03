Luxottica acquista il 67% della giapponese Fukui Megane

Roma, 6 mar. - Luxottica entra nel cuore produttivo del "made in Japan" e annuncia di avere acquisito il 67% di Fukui Megane, uno dei più importanti produttori giapponesi del distretto dell`occhialeria di Fukui, specializzato nella realizzazione di occhiali pregiati in titanio e oro massiccio.

"L`acquisizione di Fukui Megane - commenta Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica - rappresenta un primo passo per l`ingresso del nostro Gruppo nel mondo della produzione giapponese. Abbiamo intenzione di continuare ad investire per ricreare a Sabae un polo produttivo di eccellenza in linea con il modello Luxottica. Per la prima volta nella storia dell`occhialeria, avremo sotto lo stesso tetto due grandi scuole artigiane come quelle italiana e giapponese".