Roma, 6 mar. - Saipem prevede per il 2018 ricavi pari a 8 miliardi di euro con un Ebitda adjusted superiore al 10%, migliorativo rispetto alla guidance aggiornata per lodo arbitrale Lpg. Gli investimenti tecnici sono stimati a 300 milioni di euro mentre il debito è previsto in calo di 1,1 miliardi.