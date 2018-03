Roma, 6 mar. - Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund a due giorni dall'esito delle elezioni in Italia. Il differenziale di rendimento tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi si attesta infatti a 146 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 144. Il rendimento è del 2,1%.