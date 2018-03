Siria, incontro il 16 marzo ad Astana tra Russia, Iran, Turchia -2

Roma, 6 mar. - L'annuncio di questi nuovi colloqui ad Astana arriva mentre il regime siriano continua il bombardamento dell'enclave ribelle della Ghouta orientale, alle porte di Damasco. L'offensiva aerea ha ucciso quasi 770 persone dal 18 febbraio scorso.

In occasione di questo nuovo incontro, il 16 marzo, i tre paesi "discuteranno le loro future azioni comuni", ha affermato il ministero degli Affari Esteri del Kazakistan. "I partecipanti hanno in programma di analizzare i risultati ottenuti durante il primo anno di cooperazione per regolare la situazione in Siria", ha aggiunto il ministero.

(fonte afp)