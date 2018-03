Siria, incontro il 16 marzo ad Astana tra Russia, Iran, Turchia

Roma, 6 mar. - I capi diplomazia di Russia, Turchia e Iran, sponsor del processo di Astana per la pace in Siria, si incontreranno il 16 marzo nella capitale del Kazakistan in assenza di "osservatori e partiti siriani": lo hanno annunciato le autorità locali. "Secondo le informazioni fornite dai paesi garanti del processo di Astana per la Siria, i ministri degli Esteri di Iran, Russia e Turchia intendono incontrarsi nella capitale del Kazakistan il 16 marzo", è stato spiegato in una nota.

Questo "incontro ministeriale ad Astana è programmato senza osservatori o partiti siriani", ha detto la diplomazia kazaka, aggiungendo che "secondo le informazioni del ministero degli Esteri russo, sarà invitato l'inviato dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura".

(fonte afp)