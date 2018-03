Kim Jong Un: voglio vigorosi progressi in dialogo con Sudcorea

Roma, 6 mar. - Kim Jong Un, nell'incontro avvenuto ieri a Pyongyang con una delegazione sudcoreana ha ripetutamente espresso una "solida e consistente posizione e una ferma volontà di avere vigorosi progressi nelle relazioni Nord-Sud e di scrivere una nuova storia nella riunificazione nazionale con sforzi concertati della nazione per essere orgogliosa nel mondo". Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA.

Kim ha incontrato ieri la delegazione di 10 elementi inviata dal presidente sudcoreano Moon Jae-in e guidata dal consigliere di sicurezza nazionale di Moon, Chung Eui-yong. Dopo un primo incontro, al quale era presente a giudicare dalle fotografie diffuse anche la sorella Kim Yo Jong, il leader supremo nordcoreano ha ospitato i sudcoreani a cena in un banchetto che si è tenuto - secondo quanto scrive la KCNA -, in "un'atmosfera calda carica di sentimenti patriottici".

L'agenzia ufficiale nordcoreana, inoltre, ha segnalato che tra le parti c'è stato un "soddisfacente accordo" per un futuro summit tra Moon e Kim.

La visita della delegazione sudcoreana, che dopo essere tornata a Seoul ripartirà alla volta degli Stati uniti per avere colloqui con l'altra parte della difficile relazione triangolare messa in campo da Moon, è un ulteriore passo avanti nel difficile dialogo perseguito con tenacia dal presidente sudcoreano a partire dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang, alla quale hanno partecipato anche atleti del Nord e in occasione della quale una delegazione di alto livello con all'interno la sorella di Kim ha aperto la strada a un apparente disgelo.

Resta tuttavia da sciogliere il nodo centrale della crisi nordcoreana: i programmi missilistico e nucleare di Pyongyang. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump, pur esprimendo interesse ad aprire un dialogo con Kim, ha chiarito a più riprese che tale apertura non si verificherà se la Corea del Nord non rinuncerà al nucleare.