Russiagate, Mueller potrebbe avere prove compromettenti su Trump -3

New York, 6 mar. - Durante una sua testimonianza con i membri del team di Mueller, Nunberg ha detto di aver ricevuto domande su tre aspetti: se Trump avesse usato alcune posizioni politiche per ottenere vantaggi legati ai suoi affari, se avesse sentito parlare della costruzione di una Trump Tower a Mosca durante la campagna per le presidenziali, e se avesse sentito qualcuno parlare in russo nell'ufficio della campagna. L'ex consigliere ha detto di aver risposto negativamente a tutte e tre le domande, che ha definito "ridicole".

Intervistato dalla Cnn, Nunberg ha riferito che il team del procuratore Mueller gli avrebbe chiesto informazioni sui presunti contatti tra Roger Stone e WikiLeaks, il sito di Julian Assange che nell'estate del 2016 diffuse le email hackerate dell'organo che governa il partito democratico, i cui vertici furono poi azzerati. L'intelligence Usa crede che siano stati i russi ad hackerare i democratici come parte degli sforzi volti a interferire nella sfida tra Trump e Hillary Clinton.