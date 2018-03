Russiagate, Mueller potrebbe avere prove compromettenti su Trump -2

New York, 6 mar. - Nunberg - consigliere per la comunicazione della campagna elettorale di Trump nel 2015 e in seguito consigliere informale - non intende presentarsi venerdì prossimo davanti al Gran Giurì istituito da Mueller e ha negato la consegna di documenti legati a più di dodici ex colleghi che hanno lavorato con lui per la campagna elettorale di Trump.

"Dovrei trascorrere 50 ore a passare al setaccio le mie email con [lo stretto amico di Trump, Roger Stone] e con Steve Bannon [lo stratega di ultra destra poi cacciato dalla Casa Bianca lo scorso agosto]?, ha chiesto retoricamente Nunberg a Msnbc, l'emittente a cui ha riferito che le richieste di informazioni chiamavano in causa anche Hope Hicks, la direttrice della comunicazione alla Casa Bianca che la settimana scorsa ha annunciato le sue dimissioni (arrivate all'indomani di una testimonianza al Congresso sul Russiagate in cui ha ammesso di avere detto bugie a fin di bene per Trump).

Se Nunberg non dovesse davvero presentarsi davanti a Mueller, quest'ultimo potrebbe rivolgersi a un giudice federale per ottenere un mandato e obbligarlo a fornire le informazioni richieste. Se non dovesse bastare, l'ex consigliere sarebbe sottoposto a delle pene, inclusa la galera. Al Washington Post, Nunberg ha detto: "Lasci pure che mi arresti" riferendosi al procuratore speciale che sta indagando sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali Usa e sulla possibile collusione tra la campagna Trump e funzionari russi.(Segue)