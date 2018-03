Myanmar, Onu: la pulizia etnica contro i Rohingya prosegue -2

Roma, 6 mar. - Centinaia di Rohingya continuano ad attraversare il confine con il Bangladesh ogni settimana. "Il governo birmano continua a ripetere al mondo che è pronto per il ritorno dei Rohingya, ma allo stesso tempo le forze di sicurezza continuano a mandarli in Bangladesh", ha aggiunto Gilmour, denunciando il ruolo centrale dell'esercito e la totale assenza di azione del governo.

L'esercito insiste sul fatto che l'operazione militare è stata avviata a seguito degli attacchi a fine agosto 2017 compiuti dai ribelli Rohingya, definiti "terroristi". La vincitrice del premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, leader del governo civile in carica dal 2016 dopo decenni di dittatura militare, è accusata di non avere fatto nulla per cambiare lo status quo e di mantenere una posizione largamente anti-Rohingya e filo-militare.

(fonte afp)