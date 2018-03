M.O., Nyt: sogno di Trump arbitro in Medio Oriente è già svanito -2

New York, 6 mar. - Ma nonostante tutti questi segni, Trump ha insistito sulla possibilità di riaprire il dialogo: ci sono buone possibilità, ha detto. "I palestinesi, credo, voglio tornare al tavolo", ha detto, nonostante la realtà dica il contrario. Intanto la Casa Bianca ha detto che a breve pubblicherà le linee guida del processo di pace tra Israele e Palestina: tuttavia, Netanyahu è sotto inchiesta e sembra molto indebolito.

Il più importante negoziatore americano, Jared Kushner, ha perso il suo accesso alle informazioni top secret e rischia di uscire di scena. Infine, la Palestina non è molto contenta per l'ambasciata a Gerusalemme e soprattutto per la decisine di Trump di riconoscerla come capitale dello stato di Israele.