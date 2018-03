M.O., Nyt: sogno di Trump arbitro in Medio Oriente è già svanito

New York, 6 mar. - Nel bel mezzo della campagna elettorale del 2016, il presidente americano Donald Trump ha promesso di portare la pace in Medio Oriente, sostenendo di voler essere imparziale tra Israele e i palestinesi. "Sarò neutrale", ha detto. Due anni dopo, tutte le speranze sulla sua neutralità sono svanite, scrive il New York Times.

La visita di lunedì del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ne è un chiaro esempio: i due leader hanno mostrato una coesione e una vicinanza che non si vedeva da decenni tra i due Paesi. Allo stesso tempo, i palestinesi e Trump non stanno più dialogando, mentre gli Stati Uniti sono impegnati a tagliare i loro aiuti umanitari.

Così, continua il quotidiano di New York, in questo momento la possibilità che si riapra il dialogo tra le due parti, bruscamente interrotto nel 2015 quando l'allora segretario di Stato John Kerry decise di desistere, sembra sempre più lontana. Sempre ieri il presidente americano ha detto che potrebbe andare a Gerusalemme per l'inaugurazione dell'ambasciata americana nella città. (Segue)