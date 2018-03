Myanmar, Onu: la pulizia etnica contro i Rohingya prosegue

Roma, 6 mar. - La "pulizia etnica" contro la minoranza Rohingya in Myanmar "prosegue": lo ha denunciato oggi l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Nel Paese - è stato spiegato - è in corso una campagna di "terrore e carestia organizzata", destinata a incentivare la fuga in Bangladesh.

"La pulizia etnica dei Rohingya in Myanmar sta continuando", ha detto Andrew Gilmour, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per i diritti umani, dopo che oltre 700.000 persone sono fuggite in Bangladesh negli ultimi sei mesi.

(fonte afp)