Usa: Conway l'ultima della Casa Bianca a violare regole

New York, 6 mar. - Kellyanne Conway, consigliera del presidente Donald Trump, è l'ultima in ordine di tempo ad aver violato una legge del 1939 (Hatch Act) che vieta ai funzionari eletti della Casa Bianca di schierarsi politicamente, anche in occasione delle elezioni di nuovi deputati e senatori al Congresso.

Secondo l'Office of Special Counsel, che non ha nulla a che vedere con il procuratore speciale che sta indagando sul Russiagate, in due occasioni l'anno scorso Conway è stata intervistata in televisione in quanto consigliera del presidente; nel corso di quelle interviste ha sostenuto l'elezione di Roy Moore, il controverso candidato repubblicano al Senato Usa nelle elezioni speciali dell'Alabama. Nel corso di quelle apparizioni in tv Conway avrebbe criticato lo sfidante democratico, Doug Jones, accusandolo di volere aumentare le tasse e di essere debole sul fronte della lotta all'immigrazione illegale, di fatto sostenendo la candidatura di Moore.

L'Osc ha scritto una lettera indirizzata al presidente Usa, Donald Trump, in cui ha affermato: "Nell'approvare questa legge (Hatch Act) il Congresso intendeva promuovere la fiducia dei cittadini nei riguardi del ramo esecutivo, assicurando che il governo federale lavori per tutti gli americani senza riguardo per le loro opinioni politiche. Le dichiarazioni di Conway durante le interviste su Fox & Friends e New Day hanno confuso in maniera illegittima affari ufficiali del governo con opinioni politiche sui candidati alle elezioni speciali in Alabama per il Senato degli Stati Uniti".

La decisione su eventuali provvedimenti per la violazione è stata lasciata alla Casa Bianca, che ha però detto che non ci sarà alcun provvedimento.