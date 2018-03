Ubi, consiglio sorveglianza approva bilancio 2017

Roma, 6 mar. - Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Andrea Moltrasio, ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d`esercizio di UBI Banca al 31 dicembre 2017, nei termini approvati dal Consiglio di Gestione in data 8 febbraio e come annunciato nel comunicato stampa di pari data.

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio di UBI Banca sono stati assoggettati a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Spa, che ha rilasciato i prescritti giudizi.

Verrà sottoposta all`Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna delle azioni in circolazione (n. 1.141.300.266, escludendo le azioni detenute in portafoglio da UBI Banca stessa). Il dividendo, se deliberato dall`Assemblea degli Azionisti nella misura proposta, sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018. Il monte dividendi ammonterà a massimi 125,5 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria. Nella stessa seduta, il Consiglio di Sorveglianza ha tra l`altro approvato le relazioni relative ai piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari.