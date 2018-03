Sono oltre 20.000 le imprese green nel Lazio

Milano, 6 mar. - Sono oltre 30.000 le imprese del Lazio che hanno effettuato investimenti in prodotti e tecnologie green nel periodo 2011-2017, oltre 20.000 solo a Roma, che si colloca al secondo posto fra le provincie italiane con imprese che hanno fatto eco-investimenti. Ma non solo, Roma e la sua provincia raccolgono una quota significativa delle imprese quotate che hanno inserito nel proprio piano strategico obiettivi socio-ambientali (circa il 70% delle società quotate; erano solo il 40% nel 2013).

Per fare il punto sulla responsabilità sociale d'impresa delle organizzazioni nel Lazio e a livello nazionale, torna a Roma Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, il più importante evento in Italia sulla sostenibilità, giunto alla sua sesta edizione. Giovedì 8 marzo all'Università LUMSA, imprese e gruppi industriali come Generali Italia, Enel, Ferrovie dello Stato, P&G Italia, Terna, DNV - GL, Next - Nuova Economia X Tutti si confronteranno sulle iniziative messe in campo e sugli scenari futuri della CSR.

Al racconto delle imprese seguirà una tavola rotonda multistakeholder coordinata da Gennaro Iasevoli, direttore Dipartimento Scienze Umane Università LUMSA. Il focus del confronto è l'Obiettivo 17 dell'Agenda 2030 che ricorda la necessità di rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Alla tavola rotonda partecipano: Sabrina Florio, presidente Anima per il sociale nei valori d'impresa; Giancarla Babino, coordinatrice Gruppo tecnico RSI di Confindustria Area Politiche industriali; Tiziana Pompei, vice segretario nazionale Unioncamere; Marco Meneguzzo, pofessore ordinario Università Roma Tor Vergata; Marco Frey, pesidente Fondazione Global Compact Network Italia; Luigino Bruni, pofessore ordinario Università LUMSA.

"Guardando il contesto sociale ed economico, il tema della sostenibilità non può, oggi, non essere al centro dell'agenda politica - dichiara Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA - Sono stati fatti passi avanti, ma per porlo davvero in questa posizione ben vengano iniziative come il Salone della CSR, un progetto che accogliamo con entusiasmo per il secondo anno consecutivo e che abbraccia a pieno la nostra filosofia di sviluppo. Per questo chi studia economia alla LUMSA sostiene esami di CSR e di Social entrepreneurship e nel post-laurea, è stato istituito il Master "Science in Management of Sustainable Development Goals", in collaborazione con la Banca mondiale".