Ford, a Ginevra nuova Mustang per 50 anni film Bullit

Ginevra, 6 mar. - Protagonista di uno degli inseguimenti in auto più incredibili della storia del cinema, sequenza iconica del film Bullit con Steve McQueen, la Mustang GT del 1968, torna a rivivere al Salone di Ginevra per celebrare il 50esimo anniversario del leggendario film. Elemento distintivo è il motore V8 5.0, aggiornato ad hoc, con Open Air Induction System, collettore di aspirazione e corpi farfallati da 87 mm che la rendono in grado di sprigionare 464 CV e 529 Nm di coppia. Le tonalità disponibili per gli esterni sono due: Shadow Black e il classico Dark Highland Green, quello dell'iconica protagonista del film.

"L'incredibile inseguimento di Bullit è riuscito a raccontare perfettamente quello che è lo spirito e l'eccitazione di Mustang" ha dichiarato Steven Armstrong, vice president e president Ford per l'Emea. "La Mustang Bullit Limited Edition, quando sarà in vendita entro la fine dell'anno, farà lo stesso effetto grazie alle doti di potenza e caratteristiche distintive come il rev-matching e il sistema audio premium B&O PLAY". Per svelare la Mustang Bullit Limited Edition in Europa, Ford ha coinvolto i membri della terza generazione della famiglia McQueen, Chase e Madison.

La Mustang Bullit Limited Edition è equipaggiata con un cambio manuale a sei rapporti, con la nuova tecnologia rev-matching di Ford, che utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per sincronizzare l'acceleratore mentre il guidatore scala la marcia verso il basso.