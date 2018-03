Consumi, Spreeddate.it:in 2017 spesa single a 197 miliardi di euro

Roma, 6 mar. - Nel 2017 la spesa mensile dei single è stata di 1.824 euro pro-capite contro i 920 euro di spesa media pro-capite di una famiglia italiana tipo. Dal 2007 al 2017 le famiglie costituite da una sola persona sono aumentate del 21%. E' quanto emerge un'analisi di SpeedDate.it, portale specializzato in ricerca di partner per single. «Ma oltre al numero di persone single, sono aumentate anche le spese» puntualizza in un comunicato Roberto Sberna, direttore generale del portale.

E vero è infatti che il costo della vita incide di più sul bilancio di un single rispetto all'incidenza sulla media pro-capite dei componenti di una famiglia italiana tipo composta da tre persone.

«I single spendono 1.824 euro contro i 920 euro pro-capite della tipica famiglia italiana» spiega Sberna.

Più nello specifico, secondo l'analisi, i single spendono 480 euro al mese per il «food & beverage» contro i 184 euro pro-capite della famiglia tipo e 625 euro al mese per l'abitazione contro i 310 di media pro-capite familiare, con grandi oscillazioni -ovviamente- a seconda della città di residenza.

«Ma nonostante i costi più alti, nell'ultimo decennio il numero di nuclei monofamiliari è cresciuto» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

In Italia ci sono oggi 9 milioni di nuclei monofamiliari che secondo le stime di SpeedVacanze.it per vivere da soli devono affrontare un costo molto superiore rispetto a quello di un componente di una famiglia tipo.