Trump: Ue ha reso quasi impossibile fare affari con loro

New York, 6 mar. - "Molti paesi hanno usato gli Stati Uniti, l'Unione europea è stata molto dura con gli Stati Uniti, ha reso quasi impossibile fare affari con loro". Lo ha detto Donald Trump parlando in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro svedese Stefan Lovfen. "Con i dazi proteggo i nostri lavoratori e le nostre aziende", ha detto Trump continuando: "Certe volte le guerre commerciali non sono così negative". Lovfen ha sostenuto che l'Unione europea e gli Stati Uniti devono collaborare e avere buoni rapporti.