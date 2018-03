Usa: più presenza navale in Mediterraneo, Exxon fa esplorazioni

New York, 6 mar. - Gli Stati Uniti stanno aumentando la loro presenza navale nel Mediterraneo mentre il colosso petrolifero americano Exxon Mobil si prepara a inviare due navi per condurre attività di esplorazione nelle stesse acque al largo di Cipro dove il mese scorso la Turchia aveva bloccato un'imbarcazione dell'italiana Eni. Lo ha scritto il sito turco Ahval.

Lo scorso anno, Exxon e Qatar Petroleum hanno firmato un contratto per l'esplorazione e la produzione insieme al governo cipriota in base al quale le perforazioni inizieranno nell'anno in corso al largo delle coste dell'isola.

Ankara contesta a Cipro la possibilità di sfruttare liberamente le sue acque nella Zona Economica Esclusiva sostenendo che ricadono nella giurisdizione turco-cipriota, la "Repubblica Turca di Cipro Nord" che è riconosciuta soltanto dalla Turchia.

Stando al giornale greco Ekathimerini, Exxon intende esplorare la zona nonostante l'attività della Marina turca e nonostante quanto successo a Eni.