Pomigliano d'Arco, 6 mar. - "Non siamo una forza territoriale, siamo una forza nazionale e siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese. Abbiamo ricevuto grande consenso in tutte le regioni e non, come altre non, come forze politiche, che stanno a oltre 15 punti da noi". Così Luigi Di Maio riaffermare l avolonta a governare il Paese e si rivolge implicitamente alla Lega di Matteo Salvini.