Tillerson in Africa per rassicurare governi e contrastare Cina -2

Washington, 6 mar. - Al contrario di quella che l'ha precedeuta, l'amministrazione americana finora non ha mostrato grande interesse per l'Africa e le parole di Donald Trump hanno spesso avuto toni simili al disprezzo. Tillerson si è pronunciato solo su obiettivi molto generali come la lotta al terrorismo, il nuon governo, lo sviluppo: "L'Africa è il futuro", ha detto il segretario di stato, un tempo patron del gigante petrolifero ExxonMobil. Per poi subito evocare la concorrenza della Cina: "GLi Stati uniti voglio favorire una crescita sostenibile che rafforzi le istituzioni, lo stato di diritto e che permetta ai paesi africani di essere autosufficienti (...) il contrario dell'apporccio cinese, che incoraggia la dipendenza grazie a contratti opachi e prestiti predatori che spingono i paesi nel baratro dei debiti". (fonte afp)