Tillerson in Africa per rassicurare governi e contrastare Cina

Washington, 6 mar. - Il segretario di stato americano Rex Tillerson è partito oggi per la sua prima tournée africana alla guida della diplomazia Usa, un viaggio volto a rassicurare i governi locali sull'interesse di Washington per il continente e anche per marcare il terreno di fronte alla presenza cinese.

Tra domani e il 13 marzo, Tillerson visiterà l'Etiopia, in piena crisi politica dopo le dimissioni del premier Hailemariam Desalegn, dove incontrerà anche i vertici della Commissione dell'Unione africana; poi andrà a Gibuti, dove si trova l'unica base militare americana della regione; in Kenya, poco dopo una fase elettorale molto difficile; nel Ciad, ex colonia francese; infine in Nigeria.

