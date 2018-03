Di Maio: basta alla dittatura dell'ottimismo

Pomigliano d'Arco, 6 mar. - "Tanti dicono che stiamo meglio. C'è una dittatura dell'ottimismo diffusa. Eppure i problemi sono irrisolti, la pressione fiscale, la burocrazia, il caos e il business dell'immigrazione. Agli analisti e ai commentatori secondo cui abbiamo vinto perché abbiamo promesso il reddito di cittadinanza dico: sbagliano ancora. La prossima volta arriveremo al 35%. Noi abbiamo le mani libere per fare le cose giuste e non per farci i selfie a Palazzo Chigi". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a Pomigliano d'Arco.