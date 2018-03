Roma, 6 mar. - "Non mi preoccupano le parole di Berlusconi, è normale rimanga il leader del suo partito, che ha concorso al risulato della coalizione, il risultato della Lega è straordinario, quello di Fdi vede una crescita pari al 500 per cento dei parlamentari". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni intervistata a Carta Bianca su Rai 3. "Non penso che ci sarà un altro nome da parte di Forza Italia per il premier" rispetto a quello di Salvini ha concluso la Meloni.