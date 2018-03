Di Maio (Pd): fare governo è responsabilità M5S-centrodestra

Roma, 6 mar. - "Le elezioni hanno dato due vincitori sul piano nazionale: il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra. Queste due aree sommate rappresentano circa i 2/3 dei votanti nel Paese. A loro deve spettare il compito di formare una maggioranza alla Camera e al Senato per poi dar vita a un governo". Lo afferma Marco Di Maio, deputato del Partito democratico.

"In una democrazia parlamentare - continua - in cui si vota per i rappresentanti in parlamento e non per il Governo, funziona così. Chi ha perso deve stare all`opposizione, in maniera responsabile, seria, costruttiva, contribuendo ai provvedimenti che si ritengono utili all`Italia, semmai organizzandosi e lavorando per provare a diventare maggioranza nelle elezioni successive. Deve, però, stare all`opposizione".

"Il Partito democratico deve ripartire da qui, aprendosi maggiormente a nuove energie e in questo senso la scelta di Carlo Calenda di iscriversi al Pd è un'iniezione di fiducia in chi ancora crede in un progetto politico moderno, innovativo e costruttivo, ancorato ai valori europei e inserito nella società", conclude Di Maio.