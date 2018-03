Lettera di Einstein venduta all'asta ad oltre 100mila dollari

Roma, 6 mar. - Una lettera scritta da Albert Einstein è stata messa all'asta oggi per 103.700 dollari (circa 83.500 euro) a Gerusalemme. La lettera manoscritta sulla teoria della gravitazione, scritta in tedesco, fu inviata da Albert Einstein nel 1928 da Berlino a un collega matematico. Il suo acquirente è rimasto anonimo. Altri lotti, tra cui lettere, autografi e foto del Premio Nobel per la fisica del 1921, sono stati venduti all'asta per diverse migliaia di dollari.

"Queste lettere rivelano la personalità complessa del grande scienziato", ha detto il direttore della casa d'aste Winner's, Gal Wiener. Nell'ottobre 2017, a Gerusalemme era stata aggiudicata una nota manoscritta di Albert Einstein sul segreto della felicità per 1,56 milioni, inizialmente stimata tra i 5 e gli 8mila dollari. Einstein rifiutò di diventare il primo capo di stato di Israele, ma fu rettore non residente della Hebrew University di Gerusalemme fino alla sua morte nel 1955. Gli archivi di Einstein sono accessibili ai ricercatori nel campus dell'università, che conserva il manoscritto della teoria della relatività. (fonte afp)