Pomigliano d'Arco, 6 mar. - "Tutti insieme abbiamo lavorato e lavoreremo per superare le ideologie e agire con buon senso. Tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra. Noi non siamo né di destra né di sinistra. Sono categorie superate. Questo ci ha fatto arrivare fin dove siamo". Cosi Luigi Di Maio ai militanti M5s in piazza a Pomigliano d'Arco.