Ritrovato messaggio in bottiglia più vecchio al mondo, ha 132 anni

Roma, 6 mar. - Tonya Illman passeggiava lungo una spiaggia sperduta a nord di Wedge Island, in Australia, lo scorso 21 gennaio, quando una bottiglia in un mucchietto di spazzatura ha magicamente catturato la sua attenzione. Si è chinata, l'ha raccolta e ha intravisto al suo interno, mezzo pieno di sabbia, un qualcosa di arrotolato, simile a una sigaretta.

Così, proprio come in un film, è stato ritrovato il "messaggio in bottiglia" più vecchio del mondo, gettato in acqua almeno 132 fa, secondo gli esperti australiani.

Il marito, Kym Illman, ha poi raccontato alla Bbc che inizialmente "non avevano avuto assolutamente idea" di cosa fosse, finché, tornati a casa, non l'hanno fatto seccare "nel forno" e poi srotolato. Gli esperti hanno confermato che si tratta di un messaggio autentico lanciato in acqua da una nave tedesca, Paula, datato 12 giugno 1886, come parte di un esperimento per le vie di navigazione oceanografiche dell'Osservatorio Navale Germanico. Niente di romantico quindi al suo interno: solo il nome della nave, la data e le coordinate.

Il precedente record di longevità di un messaggio in bottiglia era di 108 anni, tra quando era stato spedito e ritrovato.