Trump: apertura a denuclearizzazione Nordcorea "molto... -2

New York, 6 mar. - Il presidente americano ha fatto riferimento alla leadership nordcoreana dicendo che "sembra agire in modo positivo ma vedremo". Per Trump "le dichiarazioni giunte dalla Corea del Nord e da quella del Sud sono state molto positive" ma come indicato dal vicepresidente Mike Pence, tutte le opzioni a disposizione di Washington restano sul tavolo.

"Abbiamo fatto molta strada con la Corea del Nord, almeno sul fronte della retorica. [Una denuclearizzazione] sarebbe una cosa fantastica per il mondo, sarebbe una cosa fantastica per la Corea del Nord, sarebbe una cosa fantastica per la penisola [coreana] ma vedremo che succede", ha continuato.

Trump ha promesso di "fare qualcosa. In un modo o nell'altro abbiamo intenzione di fare qualcosa e di non lasciare che la situazione si deteriori".