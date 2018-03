Fratoianni: ora è tempo riflessione su ciò che non è andato bene

Roma, 6 mar. - "Innanzitutto grazie. A chi ha fatto la campagna elettorale, ai candidati, a chi ci ha creduto, a chi si è mosso sotto la neve, a chi ha volantinato e a chi ha attaccato i manifesti. Grazie a chi ha messo a disposizione energie, tempo, voglia e passione". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Un grazie particolare - prosegue il leader di SI - ai compagni di Pisa e di Torino, città in cui ero candidato, e che non si sono risparmiati mai. Mi hanno accompagnato nei luoghi del conflitto, nelle università, nei mercati. Siete stati più che compagni in questi mesi". "Adesso è il tempo della riflessione e del confronto su ciò che non è andato bene, ed è molto. - insiste l`esponente di Leu - Il risultato è più che deludente per noi. E più che preoccupante per il Paese". "E come è giusto fare, come è necessario - conclude Fratoianni - il confronto deve essere collettivo. Per prendere, insieme, ogni decisione".