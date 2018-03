Brasile, respinto ricorso ex presidente Lula, carcere... -2

Roma, 6 mar. - I cinque magistrati del Tribunale supremo hanno respinto all'unanimità la richiesta di "habeas corpus" presentata da Lula che gli avrebbe consentito di restare in libertà provvisoria. La sorte di Lula è appesa adesso all'esame di un altro ricorso davanti al tribunale di Porto Alegre (TRF4) che a fine gennaio l'aveva condannato in appello a 12 anni di carcere. Ad esaminare il ricorso - sulla base non del merito ma della forma della sentenza - saranno tuttavia gli stessi tre magistrati che hanno redatto al sentenza di condanna, inasprendo anzi la pena iniziale. (fonte afp)